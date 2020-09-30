В сети вспомнили старую загадку о мяче и бите: ответ не так прост
В сети снова стала популярная математическая загадка на логику с угадыванием цены бейсбольного мяча и биты.
Напомним, что сама головоломка звучит так:
"Бейсбольный мяч и бита вместе стоят 1 доллар и 10 центов. При этом бита стоит на 1 доллар дороже мяча. Сколько стоит мяч?".
Предлагаем вам дать правильный ответ, который не так прост как кажется на первый взгляд.
Ответ можете узнать тут.
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