В сети показали всю правду о жизни в СССР в одном фото

В сети показали архивное фото, которое иллюстрирует реальную жизнь в СССР 50-х годов. Так, на снимке запечатлена толпа, собравшаяся на открытие выставки достижений народного хозяйства в 1954 году в Москве.
Фото опубликовал в Twitter блогер Максим Мирович. "Невероятное фото. СССР, 1954 год, открытие выставки достижений народного хозяйства в Москве. Весь совок в одном кадре", – подписал он снимок.
Москва, 1954 год, выставка достижений народного хозяйства
@maxim_nm / twitter.com
Пользователи, прокомментировавшие публикацию, обратили внимание на выражение лиц на фото.
"Лица излучают счастье, радость от увиденного изобилия товаров для трудящихся", "Война уже 10 лет как кончилась, а лица, как будто только началась", "Веселые и беззаботные лица граждан самой великой и самой счастливой страны в мире", "А ведь бабушки в кадре – совсем не бабушки. Этим женщинам от 48 до 50 лет", – пишут они.
Некоторые отреагировали на фото мемами:
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети всплыло другое архивное фото жизни в СССР: один телевизор на деревню?
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