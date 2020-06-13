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14 июня • обновлено в 02:29
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В сети показали всю правду о жизни в СССР в одном фото

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В сети показали архивное фото, которое иллюстрирует реальную жизнь в СССР 50-х годов. Так, на снимке запечатлена толпа, собравшаяся на открытие выставки достижений народного хозяйства в 1954 году в Москве.

Фото опубликовал в Twitter блогер Максим Мирович. "Невероятное фото. СССР, 1954 год, открытие выставки достижений народного хозяйства в Москве. Весь совок в одном кадре", – подписал он снимок.

Москва, 1954 год, выставка достижений народного хозяйства

Москва, 1954 год, выставка достижений народного хозяйства

@maxim_nm / twitter.com

Пользователи, прокомментировавшие публикацию, обратили внимание на выражение лиц на фото.

"Лица излучают счастье, радость от увиденного изобилия товаров для трудящихся", "Война уже 10 лет как кончилась, а лица, как будто только началась", "Веселые и беззаботные лица граждан самой великой и самой счастливой страны в мире", "А ведь бабушки в кадре – совсем не бабушки. Этим женщинам от 48 до 50 лет", – пишут они.

Весь СССР в одном кадре: в сети всплыло показательное фото
Весь СССР в одном кадре: в сети всплыло показательное фото
Весь СССР в одном кадре: в сети всплыло показательное фото
Весь СССР в одном кадре: в сети всплыло показательное фото
Весь СССР в одном кадре: в сети всплыло показательное фото
Весь СССР в одном кадре: в сети всплыло показательное фото

Некоторые отреагировали на фото мемами:

Весь СССР в одном кадре: в сети всплыло показательное фото
Весь СССР в одном кадре: в сети всплыло показательное фото
Весь СССР в одном кадре: в сети всплыло показательное фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети всплыло другое архивное фото жизни в СССР: один телевизор на деревню?

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Автор
Алина Мельник
Тема
новости Украины
Персона
Максим Мирович
Место
Россия
Теги
История СССР соцсети блогер фотографии
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