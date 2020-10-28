В сети показали редкое фото "пижонов" при запуске трамвая в Харькове

Харьковчане удивились странному стилю моды местных мужчин, которые были запечатлены на снимке-открытке из серии, посвященной запуску в городе первого электрического трамвая. Кроме этого, "поспорили" в сети об улице, по которой двигался транспорт.

Фотографией, датированной концом 1900-х годов, в Facebook-сообществе "Харьков. История. Факты" поделилась пользователь Елена Шкубуляни, сделав репост со своей страницы (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Случайно попалась на глаза эта фотка – какие пижоны однако жили в дореволюционном Харькове! Одеты по тогдашней моде – костюм с пиджаком и котелок. Стоимость котелка, в отличие от цилиндра, – за счет того, что котелки можно было производить машинным способом, была невысокой. Поэтому этот головной убор стал доступен представителям самых разных слоев населения. Вот наши харьковцы (а тогда именно так называли жителей Харькова) и приоделись", – отметила она.

Автор поста уточнила, что трамвай, вероятно, запускали на улице Петинской в Харькове, которая сейчас называется Плехановская. Там, судя по подписи к открытке (вид в сторону площади Скобелевской (Руднева), и запечатлели модников в костюмах.

Однако другие пользователи уточнили, что на самом деле на снимке изображена улица Нетеченская, и трамвай спускается к центру от Михайловской церкви, которая была снесена в городе в 70-х годах.

В общем харьковчан порадовало редкостное фото. Так, комментариях под ним в местном паблике одни начали "спорить" о том, где же таки в Харькове запустили первый трамвай.

"Первый трамвай по Плехановской (Петинской) был запущен в 1906-м", "Пятый номер. На Новые дома едет", "Автор, "трамвай на Петинской" исправьте на "трамвай на Нетеченской. Метров 100-150 от сквера на южной стороне Площади Руднева, сейчас Героев Небесной Сотни", – рассказали харьковчане.

Некоторые же возмущались относительно именования жителей города "харьковцами".

"Я смотрю – активно продвигается в массы харьковчан слово "харьковцы", "Так харьковчан называли хуторяне", "Достала уже чертовня "харьковцами" этими. Вспомнилось, как в годы моего детства, "иммигранты" из пригородов называли ковбоев – "ковбойцами", – отметили подписчики.

При этом многие просто поблагодарили автора за интересное фото и поделились фактами о моде в Харькове тех годов.

"Ну, не "последний" город. Это за последние 30 лет подзатерли Харьков", "Между прочим, слово "пижон" в переводе с французского означает "голубь", "Это родители Битлов…", "Вот интересно, прошло 100 лет, а покрой классического мужского костюма не изменился и даже брюки узкие, как сейчас носят", "Между прочим красивая, модная и опрятная одежда дисциплинирует людей и способствует развитию у них благородных поступков…", "Раньше котелки на голове носили, теперь на шее", "Не пижоны, а модники. А если модно, то культурно, красиво, современно. Значит, Харьков уже в то время являлся культурным, современным и прогрессивным городом", "Как из фильма "За двумя зайцами". А где Голохвастов?", "Моя мама вспоминает часто Быкова, видела его в Харькове много раз. Пижон, говорит, был. Любил пощеголять", "У меня отец, ныне покойный, был простым строителем, к тому же еще и выпить любил... Но он так любил костюмы, их у него было несколько, галстуки, шляпы, начищенную обувь и портфель в придачу. Соседка говорила, на работу как министр, ну а с работы как придется", "Одежда и окружающая среда явно диссонируют между собой", "Да. Это модники. На них смотрели все, видимо, и с завистью, и с осуждением. А ведь многим хотелось быть похожими на них", "Это не модники… Это – начальство трамвая: начальник, замначальника, и секретарь", – поделились мыслями харьковчане.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали редкое фото из Харькова во времена Второй мировой войны, когда город оккупировали немцы. В частности, вид на здание бывшей гостиницы, где те держали заложников.