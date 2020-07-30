В сети показали переполненный пляж на популярном курорте Украины: на карантин "забили"
Пляж на Арбатской стрелке переполнен отдыхающими.
В сети опубликовали снимок переполненного пляжа на Арабатской стрелке в Херсонской области, где сотни отдыхающих совсем не соблюдают карантинные ограничения, когда к этому так призывает Минздрав.
Соответствующее фото выложили на одноименной странице в Facebook. Авторы поста сразу отметили, что снимок не обрабатывался в фоторедакторах и передает реальную картинку с курорта.
"Арабатская стрелка в вечернее время. Если кто-то скажет, что это фотошоп, то вы ошибаетесь. Это реальное фото, которое сделано именно сегодня", – написали они.
В частности, подчеркнули, что пляж был сфотографирован с вышки, расположенной возле базы отдыха "Азов".
Переполненная отдыхающими Арбатская стрелка (Facebook Арбатская стрелка)
В комментариях под снимком, который набрал несколько десятков лайков и более ста репостов, пользователи сети подтвердили, что, несмотря на пандемию, в этом сезоне отдыхающих на Арабатской стрелке меньше не стало. Люди совсем не придерживаются социальной дистанции.
Пляж на Арбатской стрелке (Facebook Арбатская стрелка)
"Море отдых – это хорошо, только где дистанция между людьми, ведь власти комментируют, что коранавирус. Где маски, перчатки?", "Ужас, столько людей, точно, лучше дома в ванной с пачкой соли и приятной релакс музыкой", "Фу, кошмар! Чем так отдыхать, лучше дома сидеть!", "Да, людей много", – комментируют пользователи сети.
Комментарии пользователей (Facebook Арбатская стрелка)
Комментарии пользователей (Facebook Арбатская стрелка)
Комментарии пользователей (Facebook Арбатская стрелка)
Скриншот поста (Facebook Арбатская стрелка)
Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе из-за игнорирования карантина отдыхающими произошла вспышка коронавируса. В инфекционной больнице заканчиваются места для больных COVID-19.