В сети показали переполненный пляж на популярном курорте Украины: на карантин "забили"

В сети опубликовали снимок переполненного пляжа на Арабатской стрелке в Херсонской области, где сотни отдыхающих совсем не соблюдают карантинные ограничения, когда к этому так призывает Минздрав.

Соответствующее фото выложили на одноименной странице в Facebook. Авторы поста сразу отметили, что снимок не обрабатывался в фоторедакторах и передает реальную картинку с курорта.

"Арабатская стрелка в вечернее время. Если кто-то скажет, что это фотошоп, то вы ошибаетесь. Это реальное фото, которое сделано именно сегодня", – написали они.

В частности, подчеркнули, что пляж был сфотографирован с вышки, расположенной возле базы отдыха "Азов".

Переполненная отдыхающими Арбатская стрелка (Facebook Арбатская стрелка)

В комментариях под снимком, который набрал несколько десятков лайков и более ста репостов, пользователи сети подтвердили, что, несмотря на пандемию, в этом сезоне отдыхающих на Арабатской стрелке меньше не стало. Люди совсем не придерживаются социальной дистанции.

Пляж на Арбатской стрелке (Facebook Арбатская стрелка)

"Море отдых – это хорошо, только где дистанция между людьми, ведь власти комментируют, что коранавирус. Где маски, перчатки?", "Ужас, столько людей, точно, лучше дома в ванной с пачкой соли и приятной релакс музыкой", "Фу, кошмар! Чем так отдыхать, лучше дома сидеть!", "Да, людей много", – комментируют пользователи сети.

Комментарии пользователей (Facebook Арбатская стрелка)

Комментарии пользователей (Facebook Арбатская стрелка)

Комментарии пользователей (Facebook Арбатская стрелка)

Скриншот поста (Facebook Арбатская стрелка)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе из-за игнорирования карантина отдыхающими произошла вспышка коронавируса. В инфекционной больнице заканчиваются места для больных COVID-19.