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В сети показали переполненный пляж на популярном курорте Украины: на карантин "забили"

Марина Лисничук
Общество
1,3 т.
Арбатская стрелка

Пляж на Арбатской стрелке переполнен отдыхающими.

В сети опубликовали снимок переполненного пляжа на Арабатской стрелке в Херсонской области, где сотни отдыхающих совсем не соблюдают карантинные ограничения, когда к этому так призывает Минздрав.

Соответствующее фото выложили на одноименной странице в Facebook. Авторы поста сразу отметили, что снимок не обрабатывался в фоторедакторах и передает реальную картинку с курорта.

"Арабатская стрелка в вечернее время. Если кто-то скажет, что это фотошоп, то вы ошибаетесь. Это реальное фото, которое сделано именно сегодня", – написали они.

В частности, подчеркнули, что пляж был сфотографирован с вышки, расположенной возле базы отдыха "Азов".

Переполненная отдыхающими Арбатская стрелка

Переполненная отдыхающими Арбатская стрелка (Facebook Арбатская стрелка)

В комментариях под снимком, который набрал несколько десятков лайков и более ста репостов, пользователи сети подтвердили, что, несмотря на пандемию, в этом сезоне отдыхающих на Арабатской стрелке меньше не стало. Люди совсем не придерживаются социальной дистанции.

Пляж на Арбатской стрелке

Пляж на Арбатской стрелке (Facebook Арбатская стрелка)

"Море отдых – это хорошо, только где дистанция между людьми, ведь власти комментируют, что коранавирус. Где маски, перчатки?", "Ужас, столько людей, точно, лучше дома в ванной с пачкой соли и приятной релакс музыкой", "Фу, кошмар! Чем так отдыхать, лучше дома сидеть!", "Да, людей много", – комментируют пользователи сети.

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей (Facebook Арбатская стрелка)

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей (Facebook Арбатская стрелка)

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей (Facebook Арбатская стрелка)

Скриншот поста

Скриншот поста (Facebook Арбатская стрелка)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе из-за игнорирования карантина отдыхающими произошла вспышка коронавируса. В инфекционной больнице заканчиваются места для больных COVID-19.

УкраинаХерсонКарантин в УкраинеАзовское море
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