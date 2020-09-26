В сети показали фото курсантов, разбившихся на Ан-26 под Харьковом

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
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  • На снимке запечатлены 11 курсантов с командиром

  • Большинство жертв катастрофы учились в 133 группе

  • На борту находился сын погибшего в Ил-76 под Луганском штурмана – Александр Скочков

Появились фото курсантов 133 группы, которые были в Ан-26

В сети опубликовали фото курсантов ХУВС имени Ивана Кожедуба, которые находились на борту Ан-26, который разбился в Чугуеве под Харьковом.

Снимок опубликовал на личной странице в Facebook советник министра внутренних дел Украины Евгений Терехов. "Светлая память", – коротко подписал он фото 11 курсантов и их командира.

Курсанты 133 группы ХУВС, которые разбились под Чугуевом.
Ан-26, потерпевший крушение.

В свою очередь журналист Павел Прядко отметил в Facebook, что согласно информации друзей курсантов в соцсетях, в результате трагедии погибли парни из 113 группы.

"Студенты уже начали выкладывать фото погибших в авиакатастрофе. 133 группа. Вечная память", – написал мужчина.

Ан-26 Чугуев

Ан-26 Чугуев

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