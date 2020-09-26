У літаку Ан-26 знаходився син штурмана Іл-76, збитого над Луганськом

На борту літака ЗСУ Ан-26, який 25 вересня розбився під Харковом, знаходився Олександр Скочков – син штурмана Іл-76, збитого терористами над Луганськом.

Про це стало відомо OBOZREVATEL з власних джерел. Доля хлопця поки що остаточно невідома, але він числиться в списку екіпажу, який потрапив в мережу незабаром після авіакатастрофи.

На сторінці курсанта в Facebook інформації небагато, але вказано, що він родом з Мелітополя (Запорізька область).

Його батько, Ігор Скочков, служив штурманом авіаційної ескадрильї 25-ї гвардійської військово-транспортної авіаційної бригади Збройних сил України. Він загинув 14 червня 2014 року в результаті катастрофи з літаком Іл-76, який був збитий російсько-окупаційними військами над Луганськом.

Нагадаємо, офіційно було підтверджено 22 жертви катастрофи. Спочатку повідомлялося, що на борту було 28 осіб, проте в ГСЧС уточнили, що 27 – курсанта Олександра Харченка до польоту не допустили в останній момент.

Як писав OBOZREVATEL, авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 сталася близько 20:45 в п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився при заході на посадку, в мережі показали фото і відео з місця трагедії. У літака міг відмовити двигун.