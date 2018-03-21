В разы больше украинцев: россияне массово бегут в Польшу

По поводу предоставления убежища в Польше в 2017 году обратились более двух тысяч россиян, в то время как от граждан Украины таких обращений было зарегистрировано лишь 300.

Об этом свидетельствуют данные доклада социологической службы ЕС – Евростата – в отношении соискателей убежища на территории стран-членов в 2017 году, передает "Укринформ".

Больше всего в 2017 году к власти Польши по поводу предоставления убежища обратилось российских граждан – 2120. Вторыми были украинцы – 300. Третье место заняли представители Таджикистана – 85.

Отмечается, что кроме того украинцы обращались по поводу убежища в Чехию (295 человек), Эстонию (10) и Португалию (125).

В общей сложности, по данным Евростата, в 2017 по поводу предоставления международной защиты в странах ЕС обратилось 650 тыс. граждан третьих стран – вдвое меньше чем в 2016 году.

Больше всего искателей убежища было из Сирии (102,4 тыс.), Ирака (47,5 тыс.) и Афганистана (43,6 тыс.). Среди наиболее желаемых стран ЕС для проживания беженцы отдают предпочтение Германии, Италии, Франции, Греции, Великобритании и Швеции и Испании.

Как сообщал "Обозреватель", ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна якобы приняла 1,5 миллиона украинцев, большинство из которых – беженцы с Донбасса. Однако эти цифры не имеют никакого подтверждения.

Так, глава МИД Украины Павел Климкин уточнил, что 1,5 миллиона украинцев, которые находятся на территории Польши, приехали туда на заработки, и лишь 88 из них являются беженцами.