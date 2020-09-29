В последний день сентября Украину опять зальет дождями с грозами. Карта

В среду, 30 сентября, во всех регионах Украины ожидаются дожди с грозами.

Как свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра, также продолжит снижаться температура воздуха.

В западных областях температура опустится до 12 градусов тепла, в центре и на севере ожидается от 14 до 18, а на юго-востоке будет от +19 до +21.

Дожди пройдут во всех регионах страны, но на юге, а также в Запорожской и Донецкой областях – с грозами.

В Киеве 30 сентября дожди пройдут на фоне 14-16 градусов выше нуля.

Как писал OBOZREVATEL, синоптики обещают зимой 2020-2021 в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов. В декабре продержится плюсовая температура, а под Новый год возможны снег и заморозки.