В Польше повесился украинец: первые подробности

В Польше повесился 34-летний украинец. За несколько часов до самоубийства его уволили с работы.

Об этом сообщает польское издание slupca.pl. Отмечается, что гражданин Украины работал в городе Гевартув. Тело мужчины нашли 12 февраля в сарае, на участке, где находится штаб-квартира компании.

Прибывшие полицейские и врач не обнаружили участия третьих лиц. Они уверены, что мужчина покончил жизнь самоубийством. Предположительно это произошло с 11 на 12 февраля.

В Польше повесился 34-летний украинец

Причиной того, что украинца уволили с работы, как пишет издание, может быть его злоупотребление алкоголем. Там уточнили, что мужчину в тот вечер видели в магазине – он покупал алкоголь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше умер работник Василий Черней, у которого прямо на рабочем месте ухудшилось состояние здоровья. Руководитель фирмы не предоставила ему помощи, а вывезла труп в лес.

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