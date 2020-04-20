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20 апреля • обновлено в 12:05
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В Почаевской лавре коронавирус убил монаха-экзорциста – СМИ

2.1т
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В Почаевской лавре (Тернопольская область) 19 апреля скончался 76-летний монах отец Аверкий.

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Как сообщает "Тернопольская газета" со ссылкой на свои источники, Аверкий болел коронавирусом. Официально эта информация не подтверждена.

Отец Аверкий

Отец Аверкий

Монах был известен как изганяющий дьявола из людей.

"Аверкия характеризуют как доброго и скромного человека, который не участвовал в спорах и имел огромный авторитет среди братии", – пишет издание.

В последнее время монах не появлялся на людях.

Как писал OBOZREVATEL, 18 апреля стало известно, что предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий и митрополит Антоний якобы заразились коронавирусом и были госпитализированы, но в пресс-службе церкви это опровергли.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
смерть церковь вирус
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