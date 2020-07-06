В Одесском заливе нашли кишечную палочку: какие пляжи стали опасными
Пляжи Одессы опасны для купания.
В одесском заливе появилась угроза эпидемии кишечной палочки.
Как сообщает Telegram-канал "Одесса INFO", 6 июля санитарные врачи отобрали пробы морской воды на 13-й станции Большого Фонтана, Отраде и Дельфин.
"Оказалось, что все пляжи Большого Фонтана опасны для купания", – говорится в сообщении.
При этом самым чистым считается пляж Ланжерон.
Скрин Telegram
Как сообщал OBOZREVATEL, одесситы продолжают купаться в томе месте, где ранее затонул танкер "Делфи" с нефтепродуктами. Местная власть ограничила доступ этому месту, но они все равно приходят туда загорать и плавать, проникая на территорию через дыру в ограде.
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