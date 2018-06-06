В Одессе умерла известый волонтер

В Одессе 6 июня умерла волонтер Инна Осмачко, которая помогала украинским военным уникальными маскировочными костюмами, что прославило ее в сети.

По данным издание 048, женщина скончалась от тяжелого онкологическиого заболевания около 5 часов утра.

Волонтер и общественная активистка Наталья Кручинина рассказала, что Осмачко с первых дней агрессии Российской Федерации в Украине занялась помощью солдатам. Одновременно, женщина боролась со своим недугом.

Инна Осмачко

Она плела для военных костюмы-кикиморы и маскировочные сети и вязала носки, которые пригодились украинцам на поле боя. Кроме того, Осмачко помогала в сборе средств.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнее время украинские волонтеры часто умирают по разным причинам. Так, в феврале погиб в ДТП Леонид Краснопольский, который был переселенцем из Донецка. 6 апреля, после тяжелой болезни умер одесский волонтер АТО Виктор Погодин. Десять дней спустя скончался волонтер и участник АТО Виталий Макогон.