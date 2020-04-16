В МВД рассказали, как будут действовать с нарушителями карантина на Пасху

Правоохранители не допустят провокаций и массового скопления людей возле храмов во время Пасхальных служб 19 апреля по всей Украине в условиях карантина.

Прежде всего силовики будут проводить разъяснения среди граждан. А в случае повторных нарушений – составлять протоколы. Об этом заявил советник министра внутренних дел Юрий Тандит, сообщает пресс-служба МВД.

"Мы не дадим провокаторам организовывать массовые мероприятия у приходов", – отметил он.

По его словам, за последние две недели МВД вместе с главой Нацполиции провели три заседания Всеукраинского совета церквей. Кроме того, правоохранители находятся в постоянном контакте с священными различных конфессий и достигли договоренностей, как проводить Пасхальные службы во время карантина.

Сейчас установлено, что во время богослужений в церкви могут присутствовать максимум 10 человек, однако это не прихожане. А только те люди, которые обеспечивают службу и помогают ее проводить, а также те, кто обеспечивает трансляцию онлайн.

"И конечно, все они должны быть в масках. Сама паства сможет заходить в храм после службы, если это малый приход – по одному человеку, если большой – по двое", – сказал советник министра внутренних дел.

Он добавил, что есть полное понимание ситуации и необходимости соблюдать карантин и среди населения, и среди представителей церквей.

"За эти выходные, в Вербное воскресенье, полиция слаженно работала со священнослужителями. Рассмотрены 12 протоколов. Я благодарен людям, которые нас слышат и прислушиваются. Надеюсь, что и большие Пасхальные богослужения пройдут в соответствии с законом", – отметил Тандит.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы смогут посмотреть онлайн-трансляцию Пасхальных богослужений из всех церквей как на самых рейтинговых, так и на других телеканалах, учитывая и региональные. Был опубликован список каналов и время трансляций.

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