В МОЗ назвали эпицентры вспышки коронавируса в Украине: список регионов

В эпицентре вспышки коронавирусной болезни COVID-19 остаются несколько регионов Украины.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В эпицентре вспышки коронавируса остаются несколько регионов Украины

По его словам, за последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано:

во Львовской области – 56,

в Ривненской области – 52,

в Киеве – 55.

По данным Центра общественного здоровья Украины, в общем случаи коронавируса подтверждены:

Винницкая обл. – 958 (555 выздоровели);

Волынская обл. – 887 (255 выздоровели);

Днепропетровская обл. – 933 (264 выздоровел);

Донецкая обл. – 158 (82 выздоровели);

Житомирская обл. – 699 (416 выздоровели);

Закарпатская обл. – 1171 (405 выздоровели);

Запорожская обл. – 440 (248 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. – 1379 (818 выздоровели);

г. Киев – 2904 (637 выздоровели);

Киевская обл. – 1556 (394 выздоровели);

Кировоградская обл. – 506 (398 выздоровели);

Луганская обл. – 46 (39 выздоровели);

Львовская обл. – 1619 (379 выздоровели);

Николаевская обл. – 288 (152 выздоровели);

Одесская обл. – 883 (208 выздоровели);

Полтавская обл. – 268 (244 выздоровели);

Ривненская обл. – 1680 (869 выздоровели);

Сумская обл. – 168 (141 выздоровел);

Тернопольская обл. – 1160 (905 выздоровели);

Харьковская обл. – 1025 (242 выздоровели);

Херсонская обл. – 178 (161 выздоровел);

Хмельницкая обл. – 432 (232 выздоровели);

Черкасская обл. – 401 (300 выздоровели);

Черновицкая обл. – 3306 (904 выздоровели);

Черниговская обл. – 159 (63 выздоровели).

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 30 мая в Украине зафиксировано 23 204 случая коронавируса (COVID-19), из них 696 случаев летальные.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!