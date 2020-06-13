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13 июня • обновлено в 10:49
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В МОЗ назвали эпицентры COVID-19 в Украине

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За минувшие сутки, 12 июня, в Украине три региона стали лидерами по количеству новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19).

Как рассказал на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, эпицентрами болезни стали Киев, Львовская и Закарпатская области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

COVID-19 в Украине

COVID-19 в Украине

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области – 132, Закарпатской области – 77, а также городе Киев – 72 случая", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 13 июня в Украине официально подтверждено 30 506 случаев коронавирусной инфекции. Из них 753 были обнаружены за минувшие сутки.

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Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения вирус
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