В МОЗ назвали эпицентры COVID-19 в Украине

За минувшие сутки, 12 июня, в Украине три региона стали лидерами по количеству новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19).
Как рассказал на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, эпицентрами болезни стали Киев, Львовская и Закарпатская области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
COVID-19 в Украине
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области – 132, Закарпатской области – 77, а также городе Киев – 72 случая", – отметил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 13 июня в Украине официально подтверждено 30 506 случаев коронавирусной инфекции. Из них 753 были обнаружены за минувшие сутки.
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