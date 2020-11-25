В Минздраве спрогнозировали спад второй волны коронавируса в Украине весной

В Министерстве здравоохранения считают, что вторая волна коронавируса в Украине пойдет на спад в марте.

Об этом в интервью программе "Зе Интервьюер" рассказал глава ведомства Максим Степанов, ссылаясь на прогноз украинских и иностранных эпидемиологов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его мнению, до этого ситуация с заболеваемостью будет напряженной.

"Напряженная ситуация второй волны будет продолжаться до марта", – сказал министр здравоохранения.

Степанов отметил, что в марте начинается спад респираторных заболеваний, а коронавирус является именно таким.

По его словам, у COVID-19 не такая сезонность, как у обычного гриппа, однако летом в Украине заболеваемость все же была меньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве выступили за введение полного локдауна на новогодние праздники в Украине.

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