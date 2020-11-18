В Минздраве рассказали об ожиданиях от карантина выходного дня
Решение принимали с учетом рекомендаций эпидемиологов и медиков
Новыми ограничениями надеются остановить стремительное распространение COVID-19
Ведь в стране нужно сдержать нагрузку на систему здравоохранения
Введением карантина выходного дня в Украине правительство и специалисты сферы здравоохранения надеются разорвать цепь передачи распространения коронавируса среди населения.
Соответствующее решение принималось с учетом мнений и рекомендаций отечественных эпидемиологов, врачей-практиков. Об ожиданиях от таких ограничений в комментарии "РБК-Украина" рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
"При условии соблюдения предусмотренных карантином выходного дня ограничений нам удастся остановить стремительное распространение COVID-19 за счет уменьшения количества социальных контактов", – сказал он.
По его словам, благодаря разрыву цепи передачи вируса, предусмотренный для субботы и воскресенья карантин также позволит сдержать нагрузку на систему здравоохранения. Ведь сегодня наблюдается значительный рост количества новых случаев инфицирования.
Отметим: в Кабмине утверждают, что карантин выходного дня – это самый оптимальный вариант для Украины, чтобы обойтись без сокрушительного удара по экономике с одной стороны и сдержать рывок новых заражений с другой. В частности, в правительстве рассчитывают таким образом затормозить стремительный рост заболеваемости и выйти "на плато" в 12 тысяч больных за сутки.
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