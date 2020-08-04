В Минздраве объяснили правила въезда в Украину для иностранцев.

Иностранцы, прибывающие из стран, отнесенных к "красной зоне" карантина, должны пройти обсервацию или самоизоляцию.

Об этом на брифинге во вторник, 4 августа, рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

"Чтобы не проходить обсервацию или самоизоляцию иностранец по прибытию может сдать ПЦР-тест после установки приложения "Дій вдома". Также если иностранный гражданин за 48 часов сделал ПЦР-тест до момента пересечения границы Украины", – сказал министр здравоохранения.

Отметим, что в Украине с 3 августа из-за роста кривой заболеваемости коронавирусом, и в рамках адаптивного карантина, в некоторых регионах точечно вернули жесткие ограничения.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов объяснил, как в Украине будет действовать карантин с 1 августа.