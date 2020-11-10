В Минздраве назвали единственную цель карантина выходного дня в Украине

Введение в Украине карантина выходного дня призвано предотвратить стремительное распространение коронавируса до такого уровня, когда с наплывом больных не сможет справляться медицинская система страны.

Так усиления и одновременно введение новых ограничений для украинцев пояснил на брифинге 10 ноября министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Нам очень важно остановить ту скорость, с которой распространяется COVID-19. Цель одна – чтобы нагрузка на медицинскую систему была допустимой", – отметил глава Минздрава.

Он подчеркнул, что допустимой является такая нагрузка, когда больницы в регионах будут способны оказать помощь всем гражданам – несмотря на то, в каком "уголке нашей страны" они находятся.

"Но медицинская система имеет предел. Максимальное количество коек, а это уже 50% такого фонда – 83 тысячи койко-мест – критическая цифра, которую мы посчитали в разрезе каждой области, больницы, чтобы не останавливать оказание медицинской помощи от других болезней", – отметил Степанов.

Министр заверил, что медики продолжают спасать пациентов от разных заболеваний, в том числе проводят хирургические вмешательства.

Напомним: с 9 ноября все больницы в Украине прекратили принимать больных на плановые операции и госпитализации из-за пандемии коронавируса. Первый заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко объяснил, что медучреждения переходят исключительно на лечение больных COVID-19, а также неотложных пациентов.

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