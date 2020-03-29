В Донецкой области зафиксировано уже 6 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Четыре новых лабораторно подтвержденных случая обнаружили в Мариуполе, сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

"Лабораторные исследования выявили вирус у двух мужчин 47 и 50 лет и двух женщин – 72 и 95 лет", – написал он.

Ранее в Мариуполе инфекцию обнаружили у 52-летнего жителя Мариуполя, который вернулся из Египта. Еще один случай зафиксировали в Бахмуте.

Иллюстрация day.kyiv.ua

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении озвучил три сценарии с коронавирусом в Украине. По его словам, два из них окажутся непосильными для государственной медицинской системы.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram