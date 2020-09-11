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В магазине Умани отказались обслуживать хасидов: в сети ажиотаж

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Общество
1,2 т.
Хасидам в Умани ограничили вход в магазин

На одном из магазинов Умани появилась табличка с надписью о том, что хасиды не обслуживаются из-за COVID-19.

Соответствующее фото выложил в Facebook руководитель Объединённой еврейской общины Украины Михаєль Ткач. Он добавил, что обратился в правоохранительные органы.

"Хасиды не обслуживаются" – такая дискриминационная табличка в Умани обнаружена утром 11 сентября. У входа в магазин на улице Тищика", – написал Ткач.

На табличке на иврите написано "хасидам вход воспрещен".

Он уточнил по запросу еврейской общины сделаны дополнительные фотографии дискриминационной таблички в Умани.

"Как видно по фото с разных ракурсов – это не фейк”, – подчеркнул Ткач.

Он также добавил, что человеку, который делал эти фото, стали поступать угрозы.

Глава еврейской общины отметил, что обратился в правоохранительные органы с заявлением об открытии уголовного дела по статье 161 Криминального кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Михаэль Ткач показал дискриминирующую табличку в Умани.
На табличке на иврите написано "хасидам вход воспрещен".
Еврейская община сделала дополнительные фото таблички.
Еврейская община обратилась в правоохранительные органы.

В сети мнения относительно таблички разделились. Некоторые пользователи назвали появление скандальной таблички актом антисемитизма. Другие отметили, что хасиды игнорируют все карантинные нормы, поэтому могут понять владельцев магазина.

  • "Примерно 80 лет назад, совсем недалеко от Украины подобное уже было. Правда кончилось всё тогда весьма печально для этих граждан 9 мая 1945-го".

  • "В 30-х годах прошлого столетия в одной стране подобное уже было. Ничего хорошего из этого не вышло".

  • "Ну пусть мэр еще раз повторит, что в Умань антисемитизма нет".

  • "Вы же понимаете что это никак не связано с антисемитизмом? Они не соблюдают никаких норм безопастности, растояния не держат, антисептиками не пользуются, маски не носят, а если и носят то этим маскам наверное столько же сколько и ковиду... я бы их тоже не пускал..".

  • "А лично Вы бы их к себе домой пустили,если бы не были хасидом?при таком их поведении"?

Некоторые пользователи осудили дискриминирующую надпись.
Некоторые осудили поведение хасидов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в ночь на 28 августа в городе Умань Черкасской области произошел конфликт между местными жителями и хасидами, которые приехали встречать еврейский Новый год Рош ха-Шана.

  • Украина ввела ряд ограничений в Умани на время празднования еврейского Нового года.

  • При этом в Умани уже у шести хасидов, которые прибыли праздновать Рош ха-Шана, обнаружили коронавирус.

  • Глава Умани Александр Цебрий бастовал на Банковой в Киеве, требуя ограничить въезд паломников-хасидов. Объяснил это угрозой вспышки COVID-19 и, соответственно, здоровью жителей

  • В сети распространили видео, как брацлавские хасиды разрушили ограждениявозле могилы раввина Нахмана в Умани, которые были установлены ради соблюдения социальной дистанции между посетителями.

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