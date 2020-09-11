В магазине Умани отказались обслуживать хасидов: в сети ажиотаж

На одном из магазинов Умани появилась табличка с надписью о том, что хасиды не обслуживаются из-за COVID-19.

Соответствующее фото выложил в Facebook руководитель Объединённой еврейской общины Украины Михаєль Ткач. Он добавил, что обратился в правоохранительные органы.

"Хасиды не обслуживаются" – такая дискриминационная табличка в Умани обнаружена утром 11 сентября. У входа в магазин на улице Тищика", – написал Ткач.

На табличке на иврите написано "хасидам вход воспрещен".

Он уточнил по запросу еврейской общины сделаны дополнительные фотографии дискриминационной таблички в Умани.

"Как видно по фото с разных ракурсов – это не фейк”, – подчеркнул Ткач.

Он также добавил, что человеку, который делал эти фото, стали поступать угрозы.

Глава еврейской общины отметил, что обратился в правоохранительные органы с заявлением об открытии уголовного дела по статье 161 Криминального кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

В сети мнения относительно таблички разделились. Некоторые пользователи назвали появление скандальной таблички актом антисемитизма. Другие отметили, что хасиды игнорируют все карантинные нормы, поэтому могут понять владельцев магазина.

"Примерно 80 лет назад, совсем недалеко от Украины подобное уже было. Правда кончилось всё тогда весьма печально для этих граждан 9 мая 1945-го".

"В 30-х годах прошлого столетия в одной стране подобное уже было. Ничего хорошего из этого не вышло".

"Ну пусть мэр еще раз повторит, что в Умань антисемитизма нет".

"Вы же понимаете что это никак не связано с антисемитизмом? Они не соблюдают никаких норм безопастности, растояния не держат, антисептиками не пользуются, маски не носят, а если и носят то этим маскам наверное столько же сколько и ковиду... я бы их тоже не пускал..".

"А лично Вы бы их к себе домой пустили,если бы не были хасидом?при таком их поведении"?

Как сообщал OBOZREVATEL:

в ночь на 28 августа в городе Умань Черкасской области произошел конфликт между местными жителями и хасидами, которые приехали встречать еврейский Новый год Рош ха-Шана.

Украина ввела ряд ограничений в Умани на время празднования еврейского Нового года.

При этом в Умани уже у шести хасидов, которые прибыли праздновать Рош ха-Шана, обнаружили коронавирус.

Глава Умани Александр Цебрий бастовал на Банковой в Киеве, требуя ограничить въезд паломников-хасидов. Объяснил это угрозой вспышки COVID-19 и, соответственно, здоровью жителей

В сети распространили видео, как брацлавские хасиды разрушили ограждениявозле могилы раввина Нахмана в Умани, которые были установлены ради соблюдения социальной дистанции между посетителями.

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