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В Луцке военные вычерпывали лужи перед приездом Зеленского. Фото и видео

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
3,2 т.
К приезду Зеленского военные сушили лужи в Луцке

К приезду Зеленского военные сушили лужи в Луцке.

Воинов ВСУ заставили вычерпывать воду из луж самодельными вениками накануне визита президента Украины Владимира Зеленского на Волынь.

Об этом "24 каналу" рассказали источники 204-й Севастопольской бригады тактической авиации, которая сейчас дислоцируется в Луцке. Отмечается, что в рамках рабочего визита на Волынь 9 июля Зеленский должен посетить указанное воинское подразделение (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Воины вычерпывали воду из ям на дороге

Воины вычерпывали воду из ям на дороге "24 канал"

Именно поэтому защитникам и приказали вычерпывать воду из ям на территории части, образовавшихся из-за отсутствия ремонта дороги. "Орудиями" военных были бутылки и самодельные веники из листьев.

По свидетельствам источников, соответствующий приказ дало командование части под видом ремонта дорог, который не проводился до того примерно в течение 20 лет. Сначала воины осушили ямы, после чего их залили смолой и засыпали гравием. Такой "ремонт" проводили на выезде с летного поля на КПП.

Военных "вооружили" самодельными вениками для осушивания луж

Военных "вооружили" самодельными вениками для осушивания луж "24 канал"

Такую "уборку" устроили перед приездом Зеленского в Луцк

Такую "уборку" устроили перед приездом Зеленского в Луцк "24 канал"

Напомним, в конце января охрана Зеленского задержала воинов ВСУ, которые хотели поставить лампадки у памятника Героям Крут. В итоге после непродолжительной словесной перепалки защитников все же пропустили к мемориалу. Однако случилось это только после того, как первое лицо государства уехало оттуда.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаЛуцкВооруженные силы УкраиныВладимир Зеленский
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  2. Общество