В Луцке мужчина изнасиловал девушку прямо в парке – СМИ

В Луцке мужчина напал на девушку, когда та возвращалась домой, и изнасиловал ее.

Об этом сообщило издание "Под прицелом" со ссылкой на собственные источники. По информации ресурса, инцидент произошел в парке 900-летия, около 2 ночи 19 сентября.

Девушка, как пишут журналисты, не услышала, когда подкрался злоумышленник, поскольку шла в наушниках. Схватив жертву силой, мужчина потянул ее в парк, где и изнасиловал. После совершенного он направился к Луцкой городской клинической больнице.

Благодаря оперативным действиям сотрудников правоохранительных органов подозреваемого в совершенном уже задержано и отправлено в изолятор временного содержания, сказано в материале. Им оказался 25-летний уроженец города Нововолынск, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Отметим, что официального подтверждения от Национальной полиции пока нет.

Сейчас девушка находится в тяжелом посттравматическом состоянии. Она настолько испугалась, что даже не запомнила лицо насильника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году в Одесской области 12-летнего школьника из насиловал 15-летний ранее судимый старшеклассник вместе с тремя другими учениками.