В "красной" зоне разрешили работу транспорта: все ограничения по регионам Украины

Из-за роста количества больных коронавирусом в Украине Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях увеличила количество населенных пунктов в "красной" зоне. В них установлены соответствующие ограничения, впрочем разрешено движение общественного транспорта.

Это прописано в соответствующем постановлении, принятом Кабинетом министров. Кроме того, документом предусматриваются другие исключения из карантинных запретов в отдельных регионах.

Так, во всех областях, кроме Донецкой, позволили работать ТРЦ и разнообразным магазинам. При этом речь идет не только о тех учреждения, которые реализуют товары первой необходимости, лекарства и удобрения.

Что касается отдельных районов Житомирщины, Одесщины, Луганщины, Полтавщины, Черкасщины, Черниговщины, то там правительство разрешило перевозки пассажиров транспортом пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

В Донецкой области, несмотря на карантин, допустили посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям с трудными жизненными обстоятельствами.

Между тем на Прикарпатье, в Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях не будет запрещена работа любых учебных заведений.

Кроме того, в Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях разрешено посещать заведения общественного питания, а на Киевщине – еще и работа развлекательных заведений.

Также Кабмин отметил, что так же, как и в документе, датированном июлем, не запрещается работа банков, страховых агентств, медицинских и ветеринарных учреждений, заправок, станций техобслуживания автомобилей, компьютерных сервисов, ремонта бытовой техники и почтовых отделений, а также работа общественного питания с адресной доставкой заказов.

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