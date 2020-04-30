В Киевском СИЗО появятся VIP-камеры: у Малюськи рассказали подробности

Платные камеры в следственных изоляторах Украины появятся сперва в Киевском СИЗО, где подготовят шесть мест.

Об это в интервью "Слідство.Інфо" рассказала заместитель Министра юстиции Елена Высоцкая, отметив, что такие нововведения должны искоренить коррупционную составляющую в местах лишения свободы.

"Мы сейчас обустраиваем эти камеры в ручном режиме и знаем, сколько их будет в каждом учреждении. Начинаем с Киевского СИЗО. В нем шесть мест.

Также у нас есть информация по наполнению спецсчетов. И таким образом мы можем раз в неделю или в месяц сопоставлять информацию, которая подается администрацией, с фактическим нахождением кого-то в камерах. Нас не интересует, кто именно находится. Находится – значит, в этот день должна быть оплата", – рассказала она.

Высоцкая добавила, что договор относительно поселения в улучшенную камеру будет заключаться между заключенным и администрацией в письменном виде. Минюст также установит систему видеонаблюдения для мониторинга заполнения таких камер.

Ранее с инициативой введения VIP-камер выступил глава ведомства Денис Малюська, пояснив такое решение желанием собрать деньги на реформу инфраструктуры министерства, поскольку в бюджете не хватает средств на это.

СИЗО в Украине. Иллюстрация argumentua.com

Как писал OBOZREVATEL, ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что считает осужденных к пожизненному заключению интеллигентной и интересной категорией осужденных. Он добавил, что нанимал бы таких людей на работу.

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