В Киеве известный военный медик напугал всех своим исчезновением

В четверг, 28 июня, в Первом добровольческом мобильном госпитале им. Пирогова сообщили об исчезновении вице-президента по логистике Игоря Буйвола.

Активисты и друзья медика начали поиски, обсуждали на странице госпиталя в Facebook разные варианты установления локации его мобильного телефона и привлечения силовых структур.

Однако 29 июня сам Игорь Буйвол сообщил, что не пропадал.

"Уже все ок ... Привет, извиняюсь, я жив", - написал он.

Активисты были рады, что Игорь Буйвол нашелся и некоторые юзеры в довольно оригинальной форме призвали медика больше так не поступать.

"Где!? Что!? Мы здесь все поседели!!!", "Скотина !!!", "Вот блин! Чтобы ты ус*ался и воды не было!!!", "Скотина... Тоже мне аркадийбабченко", - пишут пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июня в Киеве пропал студент. Он ушел на экзамен и не вернулся.