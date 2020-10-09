В Кабмине сказали, при каком условии введут режим ЧП в Украине

Режим чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом в Украине будет введен только в том случае, если такой шаг инициирует президент.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов. Впрочем, по его мнению, пока оснований для таких радикальных мер безопасности нет.

"Мы готовили проект указа президента о введении чрезвычайного положения весной. Как вы знаете, мы обошлись без этого. Причем показатели были совсем другими. Мы входили в неизвестную для нас эпидемиологическую ситуацию. В случае необходимости и если это будет инициировано президентом Украины, мы рассмотрим такой вариант. Но я лично сейчас не вижу такой необходимости", – отметил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL: