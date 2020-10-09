В Кабмине сказали, при каком условии введут режим ЧП в Украине
Инициировать такие радикальные ограничения должен только президент
Впрочем, весной государству удалось избежать этого сценария
Напомним, нардеп Михаил Радуцкий заявил, что в Украине вместо повторного жесткого карантина может быть введен "карантин выходного дня"
Режим чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом в Украине будет введен только в том случае, если такой шаг инициирует президент.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов. Впрочем, по его мнению, пока оснований для таких радикальных мер безопасности нет.
"Мы готовили проект указа президента о введении чрезвычайного положения весной. Как вы знаете, мы обошлись без этого. Причем показатели были совсем другими. Мы входили в неизвестную для нас эпидемиологическую ситуацию. В случае необходимости и если это будет инициировано президентом Украины, мы рассмотрим такой вариант. Но я лично сейчас не вижу такой необходимости", – отметил чиновник.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине официально подтверждено уже 250 538 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5 804 – выявлены за минувшие сутки, 8 октября, что стало новым рекордом по суточному приросту.
От COVID-19 в стране умерли уже 4 779 человек (+89 за сутки), а вылечиться удалось 110 650 (+2 417).
Больше всего новых случаев коронавируса было обнаружено в трех регионах – в Харьковской области (630), в Киеве (567), а также в Одесской области (403).
В связи с такой статистикой премьер-министр Денис Шмыгаль созвал срочное совещание с председателями областных государственных администраций и министрами.
Глава правительства поручил главному санитарному врачу Виктору Ляшко и председателям ОГА поставить на личный контроль работу "коронавирусных" горячих линий.
Также обсуждалась проблема задержек доплат к заработным платам медицинским работникам и необходимость увольнения чиновников, из-за которых она возникла.