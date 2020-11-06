В Индии обнаружили ультра-редкого черного тигра. Фото

В Индии фотограф-любитель Сумен Баджпаи сделал снимки редчайшего черного тигра.

Об этом сообщила Daily Mail. Животное было замечено в восточной части штата Одиша.

Этот вид под названием "тигр-меланист" встречается только на данной территории. Его представители находятся на грани исчезновения. Индийские ученые заявили, что их осталось не более восьми.

Своим необычным окрасом тигры-меланисты обязаны дефекту гена, из-за которого черная шерсть практически полностью скрывает оранжевую.

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