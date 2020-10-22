В ходе испытаний вакцины от коронавируса умер доброволец

В Бразилии умер участник испытаний вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.

Смерть 28-летнего врача наступила от вызванных COVID-19 осложнений, сообщила газета Globo. Пока неизвестно, получил умерший плацебо или сам препарат, поскольку исследование проводится двойным слепым методом.

Умерший мужчина работал в частной клинике Рио-де-Жанейро в отделении интенсивной терапии с пациентами с коронавирусом. Он принял участие в исследовании вакцины в июле, а в сентябре заболел коронавирусом, после чего в октябре ему стало хуже. По словам близких, у него не было сопутствующих заболеваний.

Несмотря на смерть добровольца, испытания вакцины от COVID-19 не остановили. Об это говорится в сообщении на сайте Оксфордского университета, передает "Корреспондент".

"По итогу тщательного изучения этого случая в Бразилии не возникло какого-либо беспокойства относительно клинических испытаний. После независимого расследования, проведенного в дополнение к выводам бразильского регулятора, было рекомендовано продолжить испытания", – отметили в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине на данный момент не зарегистрировано никаких исследований с применением вакцины от коронавируса, поэтому ее появления не стоит ждать в ближайшие два года.