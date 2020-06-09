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9 июня • обновлено в 15:09
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В Херсоне заявили о победе над коронавирусом: выздоровели все больные

2.4т
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В Херсоне состоянием на утро 9 июня не обнаружено ни одного случая заражения коронавирусом (COVID-19).

Как информирует пресс-служба городского совета, последний случай инфицирования был зафиксирован 4 июня.

"Сейчас от COVID-19 в Херсоне выздоровели все 20 человек. В области с 179 заболевших уже выздоровели 172 жителя", – отмечено в сообщении.

COVID-19 в Украине

COVID-19 в Украине

С начала эпидемии на Херсонщине было обнаружено 179 случаев заражения вирусом, три из них были летальные.

Отметим, что по состоянию на утро 9 июня в Украине официально подтверждено 27 856 случаев коронавируса. Из них сравнительно меньше, чем накануне, было диагностировано за минувшие сутки – 394.

В Херсоне заявили о победе над коронавирусом: выздоровели все больные

Всего в мире заразилось более 7,2 млн человек. За последние сутки количество зараженных увеличилось на 107 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 5 до 8 июня выросло количество регионов, в которых из-за плохих показателей по заболеваемости COVID-19 нельзя смягчать карантин.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Херсон
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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 27 856.

    Вылечились: 12 412. Умерли: 810.

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