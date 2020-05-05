В Харькове закрыли две больницы из-за вспышки COVID-19: заболели десятки медиков

В Харькове две больницы №25 и 27 прекратили прием больных из-за массового заражения медиков коронавирусом.

Об этом со ссылкой на заведующую отделением особо опасных инфекций Харьковского лабораторного центра Анну Сухорукову пишет "Cуспільне" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По ее словам, в начале прошлой недели на карантин закрыли Харьковскую городскую клиническую многопрофильную больницу №25. Коронавирус подтвердили у 21 медработника больницы, 20 из которых имели контакт с больным COVID-19 пациентом из терапевтического отделения; еще один случай коронавируса среди медперсонала с пациентом не связан.

В Харькове закрыли две больницы из-за вспышки COVID-19 Город Х

Городскую клиническую больницу №27 закрыли в конце прошлой недели, когда у пациента из реанимационного отделения с инфарктом сначала диагностировали пневмонию, а потом обнаружили COVID-19. Пациента перевели в инфекционную больницу, где он умер в ночь на 3 мая.

Вскоре коронавирус подтвердили у 4 медработников, которые контактировали с мужчиной, и еще одной медсестры.

"По факту регистрации этих случаев при обследовании были обнаружены пораженные COVID медработники. Поэтому эти больницы находятся на карантине, медработники обследуются, положительные – отстранены от работы и находятся на самоизоляции в течение двух недель. Те, кто будут не поражены по результатам обследования, после проведения противоэпидемических мероприятий, заключительной дезинфекции учреждения, смогут работать, и больницы будут открыты для приема больных", – поделилась Сухорукова.

Решение о возобновлении работы медучреждений, по ее словам, примут через две недели.

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