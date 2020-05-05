Главная Новости
5 мая • обновлено в 11:29
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Харькове закрыли две больницы из-за вспышки COVID-19: заболели десятки медиков

11.8т
Читать материал на украинском

В Харькове две больницы №25 и 27 прекратили прием больных из-за массового заражения медиков коронавирусом.

Об этом со ссылкой на заведующую отделением особо опасных инфекций Харьковского лабораторного центра Анну Сухорукову пишет "Cуспільне" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По ее словам, в начале прошлой недели на карантин закрыли Харьковскую городскую клиническую многопрофильную больницу №25. Коронавирус подтвердили у 21 медработника больницы, 20 из которых имели контакт с больным COVID-19 пациентом из терапевтического отделения; еще один случай коронавируса среди медперсонала с пациентом не связан.

В Харькове закрыли две больницы из-за вспышки COVID-19

В Харькове закрыли две больницы из-за вспышки COVID-19

Город Х

Городскую клиническую больницу №27 закрыли в конце прошлой недели, когда у пациента из реанимационного отделения с инфарктом сначала диагностировали пневмонию, а потом обнаружили COVID-19. Пациента перевели в инфекционную больницу, где он умер в ночь на 3 мая.

Вскоре коронавирус подтвердили у 4 медработников, которые контактировали с мужчиной, и еще одной медсестры.

"По факту регистрации этих случаев при обследовании были обнаружены пораженные COVID медработники. Поэтому эти больницы находятся на карантине, медработники обследуются, положительные отстранены от работы и находятся на самоизоляции в течение двух недель. Те, кто будут не поражены по результатам обследования, после проведения противоэпидемических мероприятий, заключительной дезинфекции учреждения, смогут работать, и больницы будут открыты для приема больных", – поделилась Сухорукова.

Решение о возобновлении работы медучреждений, по ее словам, примут через две недели.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье на карантин закрыли общежитие, в котором у женщины-медика нашли коронавирус.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина Харьков
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
11
2
Смешно
1
Интересно
32
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
И это врачи??? Это какие-то дегeнераты! Есть у меня предположение - эти козлы пишут друг другу липовые диагнозы. В ожидании обещанных денег для заболевших врачей. Иначе такую безмозглость ничем нельзя объяснить!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 12697.

    Вылечились: 1875. Умерли: 316.

  • В мире заболели уже более 3,6 миллиона человек, погибли – 252 тысячи.

  • В Украине продлили карантин до 22 мая, однако послабления начнутся с 11 мая.

  • В США объявили о начале массового лечения COVID-19 ремдесивиром.

  • Британия обвинила Россию в попытках украсть информацию о вакцине от COVID-19.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги