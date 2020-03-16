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16 марта • обновлено в 15:05
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В Харькове устроили массовую потасовку из-за бесплатных масок от коронавируса. Видео

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В Харькове адвокат и общественный деятель Анатолий Родзинский устроил под зданием городского совета демонстративную раздачу 1000 масок, чтобы люди могли защитится от коронавируса.

Из-за их недостатка в очереди началась потасовка. Об этом сообщает в Facebook "Харьков 1654" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Родзинский решил под горсоветом раздать 1000 масок, в итоге пенсионеры за них начали толкаться", – говориться в подписи под роликом.

В Харькове устроили потасовку из-за масок от коронавируса

В Харькове устроили потасовку из-за масок от коронавируса

Скриншот с видео

Примечательно, что за бесплатными масками пришли в основном люди преклонного возраста. Под зданием горсовета образовалась длинная очередь. Когда начали раздавать защитные средства, горожане начали толкаться.

В Харькове устроили потасовку из-за масок от коронавируса

В Харькове устроили потасовку из-за масок от коронавируса

Скриншот с видео

В Харькове устроили потасовку из-за масок от коронавируса

В Харькове устроили потасовку из-за масок от коронавируса

Скриншот с видео

"Да что же вы делаете, девочку задавите!" – возмутился происходящим кто-то из стоящих в очереди.

В Харькове устроили потасовку из-за масок от коронавируса

В Харькове устроили потасовку из-за масок от коронавируса

Скриншот с видео

В Харькове устроили потасовку из-за масок от коронавируса

В Харькове устроили потасовку из-за масок от коронавируса

Скриншот с видео

В Харькове устроили потасовку из-за масок от коронавируса

В Харькове устроили потасовку из-за масок от коронавируса

Скриншот с видео

В Харькове устроили потасовку из-за масок от коронавируса

В Харькове устроили потасовку из-за масок от коронавируса

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в самолете, который летел из Эр-Рияда (Саудовская Аравия) в Бейрут (Ливан), побили пассажира, который специально чихал на соседей.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина Харьков
Тег
Драка
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