В Харькове устроили массовую потасовку из-за бесплатных масок от коронавируса. Видео

В Харькове адвокат и общественный деятель Анатолий Родзинский устроил под зданием городского совета демонстративную раздачу 1000 масок, чтобы люди могли защитится от коронавируса.

Из-за их недостатка в очереди началась потасовка. Об этом сообщает в Facebook "Харьков 1654" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Родзинский решил под горсоветом раздать 1000 масок, в итоге пенсионеры за них начали толкаться", – говориться в подписи под роликом.

В Харькове устроили потасовку из-за масок от коронавируса Скриншот с видео

Примечательно, что за бесплатными масками пришли в основном люди преклонного возраста. Под зданием горсовета образовалась длинная очередь. Когда начали раздавать защитные средства, горожане начали толкаться.

В Харькове устроили потасовку из-за масок от коронавируса Скриншот с видео

В Харькове устроили потасовку из-за масок от коронавируса Скриншот с видео

"Да что же вы делаете, девочку задавите!" – возмутился происходящим кто-то из стоящих в очереди.

В Харькове устроили потасовку из-за масок от коронавируса Скриншот с видео

В Харькове устроили потасовку из-за масок от коронавируса Скриншот с видео

В Харькове устроили потасовку из-за масок от коронавируса Скриншот с видео

В Харькове устроили потасовку из-за масок от коронавируса Скриншот с видео

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