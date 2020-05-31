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31 мая • обновлено в 12:26
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В Харькове пьяные малолетки избили учителя и выложили видео в сеть. 18+

2.3т
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В субботу, 30 мая, вечером в Харькове малолетние хулиганы в состоянии алкогольного опьянения совершили нападение на мужчину.

Как пишет паблик "ХС • Харьков" в Facebook, пострадавший работает учителем истории в одной из школ поселка Песочин Харьковского района (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. 18+).

Учителя избили при выходе из метро

Учителя избили при выходе из метро

"По словам очевидцев, парень был выпивший и в метро его укачало. Компания молодых ребят, которая ехала в этом же вагоне, вышли за ним на станции Холодная гора и избили", – говорится в сообщении.

При этом нападавшие снимали свои действия на видео и публиковали их в сторис Instagram.

На другом ролике видно, что перед инцидентом хулиганы употребляли водку.

На данный момент все видео уже удалены с их страниц.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве малолетки устроили охоту на школьников, угрожая им ножом.

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Место
Украина Харьков
Теги
нападение избили украинца
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