В "ДНР" людей с детьми заперли в больнице из-за подозрения на коронавирус

В оккупированном Енакиево в террористической "ДНР" 79 человек закрыли и окружили охраной в Детской городской больнице из-за подозрения на коронавирус у одного из маленьких пациентов.

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Медперсонал и мамы с грудными детьми находятся взаперти с 23 марта. Об этом сообщает "Инфорпост" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в стационар поступил ребенок с повышенной температурой. Выяснилось, что семья две недели назад приехала из Испании и ребенок мог быть болен опасным вирусом COVID-19. Мальчика с подозрением на коронавирус отправили в Макеевскую инфекционную больницу.

В "ДНР" людей с детьми заперли в больнице Инфорпост

Енакиевскую больницу же закрыли на замок, вход опечатали, а к концу дня прибыли вооруженные люди без опознавательных знаков.

При этом часть медперсонала, которая также контактировала непосредственно с ребенком с признаками COVID-19, находится продолжает работать с людьми. Речь якобы идет о враче, первично осматривавшем ребенка, главвраче, завхозе и бригаде скорой медицинской помощи, доставлявшей маму и ребенка.

В "ДНР" людей с детьми заперли в больнице Инфорпост

В "ДНР" людей с детьми заперли в больнице Инфорпост

Одна из медработников, оказавшихся под замком, поделилась подробностями в соцсети. У людей серьезные проблемы со здоровьем, многие вынуждены спать прямо на полу.

“На данный момент мама с ребенком находится в Макеевской инфекционной больнице. А мы все так же остаемся заложниками. Нас 79 человек, у двух были сердечные приступы, один из работников за 80 – со статусом сахарный диабет. Мамы, груднички, дети! Мы утопаем в мусоре, наши родственники многие болеют и нуждаются в нас. Пока кто-то выгораживает себя из-за ошибки, которая могла вызвать гибель людей, мы страдаем ни за что! Помогите, обратитесь к мэру, куда угодно – мы в тюрьме у собственного начальства”, – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ДНР" молчат об официальных случаях коронавируса, однако больницы в критическом состоянии из-за переполненности.

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