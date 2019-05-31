В Днепре священник РПЦ отказался причащать ребенка бойца АТО

В Днепре священник РПЦ в Украине отказался причащать ребенка, крещенного в Православной Церкви Украины.

Как сказано в сюжете на "СТБ", отец ребенка воевал в зоне АТО, его дочь крестил военный капеллан отец Дмитрий. Но священник уехал на Донбасс, не успев причастить девочку.

В итоге семья решила обратиться в ближайший храм, который относился к РПЦ. В церкви семье отказали, заявив, что не признают ПЦУ и не считают ее каноничной. Отец Марсалий отказался причащать малышку, которую крестили в другой церкви.

"Проблема в том, что на сегодняшний день Киевский патриархат не признает поместные церкви. Но Бог один. Мы же не разделяем церковь", – объяснял он.

При этом отец Дмитрий узнав о произошедшем очень возмутился. По его словам, предоставление Томоса про автокефалию сняло все вопросы по поводу признания ПЦУ.

"Таинство осуществляет не человек, таинство осуществляет не патриарх. Таинство осуществляет Святой Дух. Говорить о том, действительно таинство или нет – это называется хула на Духа Святого. Это грех, который не когда не прощается", – заявил он.

Отец Дмитрий подчеркнул, что отказ причащать маленького ребенка – поведение, не достойное священника. Он добавио, что христианин и священник должен руководствоваться, в первую очередь, канонами, а не предписаниям собора другой страны или поместного собора.

Как сообщал OBOZREVATEL, в РПЦ призвали кардинально пересмотреть систему воспитания мальчиков в России, чтобы из них выросли "настоящие мужчины".

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