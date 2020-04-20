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20 апреля • обновлено в 21:53
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На Буковине умер 20-летний парень с подозрением на COVID-19

4.2т
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В Черновицкой области 19 апреля умер 20-летний житель села Иживцы с подозрением на коронавирус COVID-19.

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Парень 2000 года рождения проходил лечение в Сторожинецкой центральной районной больнице, где скончался в около 5:00 утра. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба областной государственной администрации.

В Черновицкой области умер 20-летний парень с подозрением на коронавирус

В Черновицкой области умер 20-летний парень с подозрением на коронавирус

Коллаж

Всего за воскресенье в медицинских заведениях Буковины умерли четверо пациентов: двое в областной больнице и по одному в Черновицкой городской больнице №1 и Сторожинецкой ЦРБ.

По данным журналистов, 27-летний брат погибшего парня находится в больнице очень тяжелом состоянии.

За 19 апреля в области было зафиксировано 17 новых случаев COVID-19 в таких населенных пунктах:

  • Черновцы – 8;

  • Глыбокский район – 3;

  • Сторожинецкий район – 2;

  • Кицманский район – 1;

  • Новоселицкий район – 2;

  • Хотинский район – 1.

В частности, был диагностирован коронавирус у мужчины 1948 года рождения, который болел циррозом печени.

Результатов диагностики троих людей с двусторонней пневмонией пока что ожидают. У двух из них была также гипертония.

Как писал OBOZREVATEL, в Ривненской области у четырех пациентов, которые после инфицирования и лечения сдали негативные тесты на коронавирус, повторно обнаружили COVID-19.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Черновцы
Теги
смерть вирус инфекция болезнь
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