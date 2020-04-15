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15 апреля • обновлено в 10:36
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В Чернобыле продолжили тушить пожар: тлеет трава и деревья, сгорели уже 30%

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В Чернобыльской зоне по состоянию на 7 утра 15 апреля продолжали тушить тлеющие пни и древесину. Вместе с тем, открытого огня в зоне отчуждения нет.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Спасатели отметили, что к тушению привлечены 521 человек и 124 единицы техники. Из них от ДСНС 410 человек личного состава и 86 единиц техники (в том числе 2 вертолета ДСНС).

"По состоянию на 7 часов 15 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ДСНС оказывается помощь ГАЗО в тушении тлеющих пней и древесины в ячейках пройденных огнем на территории Корогодского, Детятковского, Паришивского и Денисовицкого лесничеств. Открытого огня не наблюдается", – сказано в сообщении.

Пожар в Чернобыле

Пожар в Чернобыле

Напомним, в результате масштабного пожара в Чернобыльской зоне, который тушили десять дней, сгорели 30% туристических объектов. 14 апреля сообщалось, что пожар в Чернобыльской зоне потушен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудница "Энергоатома" Наталья Дегтяренко показала страшные кадры пожара, который вплотную подошел к конфайнмента.

При этом Антон Геращенко заявил, что слухи о том, что огонь в Чернобыльской зоне вплотную подошел к ЧАЭС и хранилищ ядерных отходов, не соответствуют действительности.

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Читайте все новости по теме "Пожар в зоне ЧАЭС" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Пожар в зоне ЧАЭС
Место
Украина Чернобыль
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