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14 мая • обновлено в 16:43
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В Черкасской области 9 мая открыли музей беркутовцев. Фото

3.2т
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В селе Межирич Черкасской области открыли музей, посвященный бойцам бывшего спецподразделения МВД "Беркут", которые погибли во время Революции Достоинства.

Как сообщает местное издание "Дзвін", открытие состоялось 9 мая – в День победы над нацизмом во Второй мировой войне (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

В Черкасской области 9 мая открыли музей беркутовцев

В Черкасской области 9 мая открыли музей беркутовцев

dzvin.media

На открытии присутствовали нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Василий Нимченко, глава черкасской ячейки ОПЗЖ Юлия Погостинская и депутат облсовета от партии "Відродження" Олег Кашко. Инициатором создания музея выступил бывший милиционер Григорий Марченко.

В Черкасской области 9 мая открыли музей беркутовцев

В Черкасской области 9 мая открыли музей беркутовцев

dzvin.media

Среди экспонатов были представлены резиновые дубинки, наручники, шевроны и плакат, посвященный погибшим беркутовцам в период с ноября 2013 года по март 2014 года.

В Черкасской области 9 мая открыли музей беркутовцев

В Черкасской области 9 мая открыли музей беркутовцев

dzvin.media

Отмечается, что представители "Демократической сокири" обратились в прокуратура области, Службу безопасности и главе Черкасской ОГА с просьбой обратить внимание на этот музей.

В Черкасской области 9 мая открыли музей беркутовцев

В Черкасской области 9 мая открыли музей беркутовцев

dzvin.media

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце апреля бывшему беркутовцу объявили подозрение в насилии против участников Революции Достоинства в ноябре 2013 года.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Евромайдан
Место
Украина
Тег
Беркут
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Morozov Nicolay
Morozov Nicolay
0краина не когда небыла единой и уже не будут .
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