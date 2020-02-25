В аэропорту "Борисполь" не стали проверять самолет, прилетевший из Рима, несмотря на вспышку коронавируса COVID-2019 в Италии.

Об этом сообщила Иванна Будник на Facebook. По ее словам, медицинский контроль должен был начаться после приземления.

"У нас был рейс из Рима. В самолете сказали – сейчас будет медицинский контроль, оставайтесь на местах. Но через минуту всех выпустили. Без всякого контроля... На получении багажа рядом был рейс из Милана. А там реально паника. Там карантин. Другие страны не принимают самолеты и автобусы. У нас никого не проверили!" – заявила пассажирка.

Девушка добавила, что по прилету в Италию все проходили контроль через бесконтактное измерение температуры по инфракрасному излучению.

"Вывод один – для вируса в Украине открыты все двери. Мы в очень надежных руках нашей страны. Знаете, что мы почувствовали? Злость. Позор от такой безответственности. Надеюсь на количество выпитого просеко и святую воду, которой окропимся дома", – сыронизировала она.

В "Борисполе" не стали проверять пассажиров, прибывших из Италии КП

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии уже семеро людей погибли в результате заражения COVID-19. Шестеро жертв – в Ломбардии, а одна – в Венето. Всего в Италии коронавирусом инфицированы 230 человек.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!