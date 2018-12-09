''Видимость минимальная'': в ''Борисполе'' изменили расписание рейсов

В аэропорту "Борисполь" в воскресенье вечером, 9 декабря, изменен график рейсов.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. Там отмечают, что из-за плохих погодных условий аэропорт работает в условиях ограниченой видимости.

"Вниманию пассажиров. В связи с осложненными погодными условиями (туман) и возможным переносом времени вылета и прибытия вашего рейса просим проверять расписание полетов. Актуальная информация на сайте аэропорта", — говорится в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что в воскресенье, 9 декабря, произошла авария с пассажирским самолетом из-за жесткой посадки в аэропорту "Борисполь". Якобы из-за аварии полосу закрыли для полетов, а в связи с перегрузкой других взлетно-посадочных полос "Борисполя" часть рейсов перенаправили в Харьков и Одессу.

Позже в "Борисполе" опровергли информацию о ЧП.