В Бердичеве семья больного коронавирусом COVID-19 ежедневно тратит до 5 тысяч гривен на лечение от болезни.

Единственный пациент 49-летний мужчина уже десятые сутки находится в стационаре с подтвержденным диагнозом, говорится в сюжете ТСН.

"Не дай бог кому такое пережить. Он говорить не может, ему тяжело, он начинает задыхаться. Если слышу его голос, у меня уже добрый день", – рассказала жена больного Ольга Лукашенко.

Женщина предположила, что вирус муж подцепил в Борисполе, куда в аэропорт подвозил знакомого. После того как у него поднялась температура и ему провели тест на вирус, и тольк потом мужчину положили в больницу. При этом лекарства семья покупала за свой счет.

Коронавирус в Украине

"Антибиотики дорогие. Это очень большая доза. У меня есть все чеки из больницы. Я приобрела лечение полностью до перчаток, шприцев, капельниц, мне ни копейки не выделили", – пожаловалась Лукашенко.

Украинка сообщила, что уже задолжала родственникам и знакомым более десяти тысяч. Кроме того, она вместе с сыном и 80-летней мамой сейчас находятся на карантине, поэтому лекарства в больницу носят родные и соседи.

"Куда я только не звонила, куда не пробивалась и к депутату, мне никто не предложил никакой помощи", – поделилась горем Лукашенко.

В больнице сообщили, что дают пациенту все препараты, но антибиотики не входят в список бесплатных лекарств.

"Есть перечень утвержденный Кабмином. Карбепенеми в перечень не входят. Нужно проводить тендера. Напрямую даже если у нас есть средства, мы их не можем взять. Они не входят в перечень, а это нарушение действующего законодательства", – пояснил заместитель главного врача Бердичевской городской больницы Александр Самолюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, житель Бердичева, который заболел коронавирусом, контактировал со многими врачами до того, как у него обнаружили инфекцию.

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