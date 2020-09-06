В аэропорту Львова застряли иностранцы, прилетевшие к родителям

Из аэропорта Львова не выпускают десятерых граждан США, Германии и Канады.

Из аэропорта Львова не выпускают десятерых граждан США, Германии и Канады, которые прилетели навестить родителей в Украине.

Как сообщила в Facebook одна из пассажирок Мария Ягла, все они имеют законные основания для въезда в Украину как иностранные граждане, являющиеся родственниками первой линии граждан Украины.

"Но наши украинские чиновники для своего пользования придумали один пунктик в вышеупомянутом постановлении, а именно, что иностранцы, которые едут к родителям-гражданам Украины, должны быть детьми до 18 лет. Хотя в постановлении КМУ этого нет", – отметила она.

По словам Яглы, каждый из задержанных имеет все необходимые документы, чтобы въехать в Украину: свидетельства о рождении, о браке, копии паспортов родителей, медицинскую страховку и т.д.

По данным "Европейской правды", пассажиры до сих пор находятся в аэропорту Львова.

Скрин Facebook

Ответ Госпогранслужбы о том, кто считается детьми граждан Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее граждан Израиля, которые собирались в Умань на празднование Рош ха-Шана, заблокировали в аэропортах Киева, Одессы и Запорожья.

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