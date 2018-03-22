Ужасающие виды: появились фото поселка-призрака на берегу Азовского моря

Одна из самых горячих точек войны на Донбассе – село Широкино – находится всего в 15 километрах к востоку от Мариуполя.

Когда-то курортное село теперь превратилось в поселок-призрак. В селе нет ни одного неповрежденного дома. Виды – ужасающие, пишет Крым.Реалии.

Населенные пункт полностью находится под контролем украинских военных, однако боями и обстрелами уничтожено почти все – дома, санатории и объекты инфраструктуры. Побережье сплошь заминировано на случай атаки с моря. Позиции пророссийских боевиков сейчас проходят в нескольких сотнях метров от крайних домов в деревне.

Широкино Крым.Реалии

Широкино Крым.Реалии

Широкино Крым.Реалии

Широкино Крым.Реалии

Широкино Крым.Реалии

Широкино Крым.Реалии

Широкино Крым.Реалии

Широкино Крым.Реалии

Широкино Крым.Реалии

Широкино Крым.Реалии

Широкино Крым.Реалии

Как сообщал "Обозреватель", перед блокпостом в поселке городского типа Станица Луганская на Донбассе разместили проукраинский билборд.