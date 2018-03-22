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Ужасающие виды: появились фото поселка-призрака на берегу Азовского моря

4.8тЧитать новость на украинском

Одна из самых горячих точек войны на Донбассе – село Широкино – находится всего в 15 километрах к востоку от Мариуполя.

Когда-то курортное село теперь превратилось в поселок-призрак. В селе нет ни одного неповрежденного дома. Виды – ужасающие, пишет Крым.Реалии.

Населенные пункт полностью находится под контролем украинских военных, однако боями и обстрелами уничтожено почти все – дома, санатории и объекты инфраструктуры. Побережье сплошь заминировано на случай атаки с моря. Позиции пророссийских боевиков сейчас проходят в нескольких сотнях метров от крайних домов в деревне.

Широкино

Крым.Реалии

Широкино

Крым.Реалии

Широкино

Крым.Реалии

Широкино

Крым.Реалии

Широкино

Крым.Реалии

Широкино

Крым.Реалии

Широкино

Крым.Реалии

Широкино

Крым.Реалии

Широкино

Крым.Реалии

Широкино

Крым.Реалии

Широкино

Крым.Реалии

Как сообщал "Обозреватель", перед блокпостом в поселке городского типа Станица Луганская на Донбассе разместили проукраинский билборд.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеВойна на Донбассе
Место
Украина
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