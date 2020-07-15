Всегда держались вместе и увлекались ведическими практиками: что известно о семье, погибшей в страшном ДТП в Киеве

В страшном ДТП на Старообуховской трассе 12 июля погибла почти вся семья Цуркановых. В живых остался только старший сын, 14-летний Святослав. Его состояние стабильно тяжелое. Семья увлекалась ведическими практиками, часто бывала в семейных лагерях и много времени уделяла детям.

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Знакомые заподозрили беду

Погибшие Надежда и Алексей Цуркановы почти все свободное время уделяли своим детям – 10-летнему Владимиру (погиб), 3-летней Владе (погибла) и 14-летнему Святославу (выжил). Они очень ценили семейные традиции и в последние годы стали последователями славянских традиций. Как оказалось, они входили в духовный центр "ВелеСвет".

Семья Цуркановых. Выжил только Святослав (крайний справа) Facebook Велемира Бабича

Как сообщил на своей страничке руководитель этого центра Велемир Бабич, о смерти семьи они узнали из СМИ. Сначала фамилии погибших нигде не было, но марка машины Hundai Tucson натолкнула на мысль, что это могут быть Надя и Алексей Цуркановы с детьми.

Сначала ошибочно написали, что погибла девочка 8 лет, хотя дочери Цуркановых Ладе не было еще и 4. "Ни Надя, ни Алексей трубки не взяли. Я начал задавать поиск по интернету. Искал, может, где-то указали фамилию погибшей семьи. Нашел статью, где была фамилия брата погибшего – Цурканов. Тут мы поняли, что наши опасения подтвердились. Наши хорошие друзья, чудесная семья, с которыми мы провели много общего времени в наших семейных лагерях, мальчишки были во многих наших детских лагерях. Вы останетесь в нашем сердце и памяти, как на этой фотографии, сделанной в семейном лагере в Буше в 2018 году. Сварга вам пречистая, дорогие наши друзья", – написал Бабич.

Алексей с сыном слева Facebook Семейный лагерь "ВелеСвет"

Домашние роды и любовь к детям

Алексей и Надежда вместе с детьми несколько раз отдыхали в лагерях "ВелеСвета" в Карпатах. На фото видно, что семье очень нравилось общение с другими семьями из этого лагеря. Надежда вышивала, танцевала, играла в волейбол. В своем отзыве она благодарила всех за душевное общение.

Надежда Цурканова Facebook Надежды Цуркановой

Участница лагеря рассказала нам, что в одном из лагерей Надежда и Алексей готовились к домашним родам своей дочки Лады. "Ребята хотели дать много любви своей малышке дома. Поэтому у них были домашние роды. Сам Леша невероятно заботился о своей семье, о жене и детях. Они всегда держались вместе. То что они ездили в эти лагеря, это не увлечение, они нашли свой духовный путь. Мы будем помнить о них всегда, они были прекрасной парой – и как люди, и как родители. Когда такие люди уходят, хочется плакать", – вспоминает знакомая семьи.

Еще одна участница лагеря рассказала, что семья Цуркановых несколько лет подряд приезжала в Карпаты.

В лагере в Карпатах. Алексей (третий справа во втором ряду), перед ним Надежда с дочкой на руках и два сына Facebook Семейный лагерь "ВелеСвет"

"Я обратила внимание, что папа очень умело общался со своими сыновьями, всегда помогал жене с дочкой. И это было искренне, а не на публику. Помню, когда их маленькая дочка только начинала разговаривать, она очень громко щебетала на мастер-классах. Ее было слышно громче всех. Но родители с таким терпением на это реагировали. Я подумала, надо же, какой счастливый ребенок. Родители не ругают ее, не останавливают, а дают возможность расти и смело развиваться", – рассказывает знакомая семьи.

Она вспоминает, что Надя научила ее правильно отстирывать пятна от ягод с детской одежды: "Она показала, что нужно одежду просто положить под проточную воду. Без порошка и химии все отходит".

Алексей Цурканов (справа) и сыновья (в центре) Facebook Семейный лагерь "ВелеСвет"

Знакомый семьи рассказывает, что Цуркановы давно вели здоровый образ жизни – занимались спортом, ездили на велосипедах, играли в теннис, очень любили путешествовать. Вся семья была вегетарианцами.

"Они любили выдумывать разные истории и потом воплощали их в Лего. Алексей был чудесным отцом, он никогда не повышал голос на детей. Всегда был очень разумным в своих высказываниях. Их младшая дочка, Ладушка, была цветочком, все ее любили. До сих пор не верю, что их нет", - рассказал нам знакомый семьи.

Торговал компьютерами и стройматериалами

Алексей Цурканов был учредителем нескольких компаний. Одна из них занималась сборкой и продажей компьютеров, также программным обеспечением. Кроме этого, его компания торговала древесиной и строительными материалами.

Ранее Надежда была оформлена как предприниматель, однако дело свое закрыла, вероятно семья занимала все ее время.

Алексей с братом Игорем выросли в Киеве на Оболони. Там до сих пор живут их очень пожилые родители. Соседи были шокированы новостью о гибели семьи.

На месте трагедии на Столичном шоссе ДТП kiev.ua

"Их родители очень пожилые, отец после инсульта. Раньше Алексей и Игорь вместе с ними жили тут, потом разъехались. Но Алексея мы часто тут видели, он приезжал навещать отца и мать, помогал им все время. Сейчас родители на даче, их давно не видно во дворе", – рассказала одна из соседок.

В квартире на Соломенке, где прописан Алексей, его не помнят. "Тут однокомнатная квартира, она сдается. А вот хозяина мы давно не видели", – рассказала женщина, которая живет по соседству.

Брат Алексея, Игорь, сейчас занимается погребением родных людей. Он ищет возможность похоронить их всех вместе на Южном кладбище и просит о помощи. Поскольку тут есть проблемы.