Главная Новости
29 апреля • обновлено в 16:19
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

COVID-19 пробрался на украинские АЭС: существует ли опасность остановки

517
Читать материал на украинском

Из-за эпидемии коронавируса украинские атомные электростанции значительно усилили меры безопасности например, многие работники живут в полной изоляции и не общаются даже с семьями. Однако COVID-19 все-таки добрался до некоторых сотрудников.

Существует ли опасность остановки АЭС и что будет, если какая-то из станций все же перестанет работать из-за коронавируса читайте в материале OBOZREVATEL.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Живут в санаториях, ни с кем не общаются

По состоянию на 29 апреля на украинских АЭС подтверждено три случая заражения COVID-19: два на Запорожской АЭС и один на Хмельницкой. На последней предположительно заболела уборщица. Она якобы заразила еще 8 человек в Нетишине (городе-спутнике Хмельницкой АЭС).

В ГП НАЭК "Энергоатом" отмечают, что для обеспечения безопасности на станциях приняты особые меры работы. Как рассказали OBOZREVATEL в прессслужбе госпредприятия, весь критически важный персонал полностью изолирован от общества.

С самого начала карантина сотрудники живут в санаториях или гостиницах, ездят на работу в отдельном транспорте и даже не могут общаться со своими родственниками. Всё дело в том, что допускать заболевания именно этих людей никак нельзя – их навыки весьма специфичны.

Хмельницкая АЭС

Хмельницкая АЭС

Zik

"К сожалению, ситуация настолько серьезная, что они даже не общаются со своими родственниками с момента введения таких жестких норм – с конца марта. Даже маршрут их передвижения с мест проживания до работы проложен таким образом, чтобы они ни с кем не контактировали. Количество этого персонала действительно ограничено, это люди со специальными лицензиями, разрешающими им доступ к особо ответственному оборудованию – блочным щитам управления", – пояснили в прессслужбе.

Также в ведомстве успокоили – трое заболевших людей не относятся к критически важному персоналу. По отношению к остальным работникам тоже приняты противоэпидемические меры. Например, города-спутники, где они проживают, закрыты на въезд, а на работе используются средства индивидуальной защиты и так далее.

Запаса энергии хватает, но проблемы могут возникнуть

Однако, если заражение все-таки произойдет и станцию придется остановить, то в некоторых регионах могут быть проблемы. Как отмечает энергетический эксперт Иван Надеин в комментарии OBOZREVATEL, электричества у Украины хватает с запасом – производится его вдвое больше, чем используется. Но есть некоторые части страны, куда в случае остановки АЭС наладить поставки будет сложнее.

Южно-Украинская АЭС

Южно-Украинская АЭС

ЮАЭС

"Гипотетически, если такое произойдет, то это отразится на работе всей энергосистемы: атом – это 60% от всей энергетики нашей страны. Понятно, что страна не закольцована и какие-то регионы могут страдать, как было в период веерных отключений. Грубо говоря, электроэнергию можно доставить не во все точки, есть регионы более дефицитные, есть менее зависимые. Допустим, есть Бурштынский остров, который не связан с остальной энергетической системой. Есть Юг, он более профицитный. А восточные регионы относительно проблемные", – заявил Надеин.

Даже на фоне пандемии будни атомщиков отличаются суровостью . Ведь заражение радиацией может быть страшнее заражения инфекцией. А энергетика в чрезвычайной ситуации сама по себе является сверхважной сферой.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Персона
Иван Надеин
Место
Украина
Теги
карантин вирус НАЭК Энергоатом
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
8
Смешно
10
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9866.

    Вылечились: 1103. Умерли: 250.

  • В мире заболели уже более 3,1 миллиона человек, погибли – почти 220 тысяч.

  • В Украине для лечения коронавируса применят новое лекарство: как оно действует.

  • Врачи назвали простой способ профилактики коронавируса: хватит 10 минут.

  • В США раскупили препарат от изжоги. Говорят, помогает в лечении COVID-19.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги