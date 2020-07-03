Усиление жары и без дождей: синоптик дала прогноз погоды на выходные по Украине

Сухая и солнечная погода будет почти во всех регионах страны. menafn.com

За небольшими исключениями, над территорией всей Украины установится жаркая погода. Кое-где пройдут грозовые кратковременные дожди.

О погоде на ближайшие дни рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook. По ее словам, сильная жара, также, как ливни и смерчи, относится к опасным метеорологическим явлениям.

Ожидается днем ​​+30...+35 градусов, на юге, на востоке и местами в центре страны +36...+39 градусов. Только на западе будет немного прохладнее – +25...+29 градусов, а во время дождей кое-где +20...+24 градуса.

В субботу кратковременные дожди и грозы пройдут на севере Украины, в Винницкой области, могут затронуть Прикарпатье, Черновицкую, Тернопольскую и Хмельницкую области. На остальной территории страны – без существенных осадков.

Сильная жара ожидается почти на всей территории Украины (Facebook Натальи Диденко)

В воскресенье на юге и востоке Украины будет преобладать сухая солнечная погода с сильной жарой.

Грозовые локальные дожди возможны 5 июля местами в северных и центральных областях, локально на Прикарпатье и на Волыни. В остальных регионах будет сухо.

В Киеве 4 июля ожидается дождь и гроза, 5 июля – шансов на осадки меньше.

На выходных в столице жара ослабеет до +28...+29 градусов.

В понедельник и вторник, 6-7 июля, жара возьмет реванш, столбики термометров поднимутся выше +30 градусов. А вот с 8 июля ощутимо посвежеет, ожидается +25...+27 градусов.

Сухая и солнечная погода будет почти во всех регионах страны (Facebook Натальи Диденко)

Метеоролог посоветовал во время жары без особой необходимости не выходить на улицу надолго.

“Используйте любую тень, даже если это узкая полоска от столба на остановке, воду берите с собой, пейте и смачивайте затылок и макушку головы, не бойтесь смешной шляпы, который вам не подходит. Забегайте в любое кафе по дороге и смачивайте холодной водой руки до локтя”, – посоветовала Диденко.

Также она порекомендовала на выходных быть очень осторожными с огнем.

“Желательно в ближайшие дни никаких самодеятельных шашлыков и колбасок. Пожарная опасность поднимается до чрезвычайного уровня!”, – предупредила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предупредили, что в Украине июль 2020 года будет жарким и сухим. Ожидается длительный засушливый период.