Ушли вслед друг за другом: коронавирус убил всю семью доктора из Винницы. Эксклюзив

В Виннице от коронавируса умерла семья врача: сначала – 92-летняя мама, затем – брат, а через неделю и сам заведующий поликлиникой Винницкой областной больницы им. Пирогова Виктор Колодько.

Похоронят медика в четверг, 29 октября, в селе Капустяны. Друзья и односельчане до сих не могут поверить в смерть доктора. Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Сделали все и даже больше

Как рассказал директор областной больницы Александр Жупанов, Колодько был большим профессионалом, врачом-неврологом.

"Он консультировал всю нашу больницу. Хоть врачи и имеют защиту, но все равно заразиться вирусом возможно. Где он подхватил его, никто не знает. Он лечился с первых же дней болезни, консультировался с инфекционистом. Но в это время уже была тяжело больна его пожилая мама, он как врач понимал, что она в ближайшее время умрет. Поэтому сразу лечь в больницу не мог", – отметил медик.

"Затем он прошел КТ и увидел, что легкие его поражены. Это очень коварная болезнь, она поражает сосуды, тромбирует их. Он лег в стационар, его состояние ухудшилось. В это время в больнице уже был брат. Сначала брат шел на поправку, и все думали, что он вылечится. Но ему стало резко плохо – и он умер. Для Виктора сделали все, что могли и даже больше. Друзья достали для него лекарство, которого еще нет в Украине, но и оно не помогло. Он умер", – поделился Жупанов.

Спортсмен, чемпион мира по футболу

Для всех, кто знал Колодько, его смерть стала неожиданностью. Спортсмен, жизнелюб, отличный организатор. Говорят, он постоянно поддерживал форму, ходил в зал, а еще с молодости играл в футбол.

"Когда мы организовали сборную по футболу среди врачей, он присоединился к нам. У нас была команда ветеранов, туда входят те, кому больше 45 лет. Пять лет назад мы все вместе поехали в Америку, в Лос-Анджелес, там проходил Чемпионат мира по футболу среди команд медиков. И мы стали чемпионами, тогда с нами играл и Виктор Колодько", – рассказал капитан этой команды, врач Олег Щеглов.

Он тоже не может поверить в то, что Виктора не стало. "Весь день у меня перед глазами. Я поверить в это не могу! Он отличный организатор, был главой профсоюза больницы, возглавил поликлинику. Думаю, он просто за собой немного не досмотрел. В то время была больна мама, потом – его брат. И обоими похоронами занимался Виктор сам. Недооценил свое состояние. Говорят, все у него началось с обычного покашливания. В больницу он уже поступил, когда 65% легких были поражены", – отметил Щеглов.

"Хочется выйти в поле и кричать"

В родном селе Капустяны люди тоже очень расстроены известием о смерти доктора. "Вы понимаете, он давно уехал от нас, поехал учиться в мединститут, потом работал в районе, потом – в Виннице. Но он ни на день не забывал о своих односельчанах. Он знал нас тут всех от мала до велика. Если кто-то в селе болел, то собирался и ехал к "нашему доктору" в Винницу. Виктор обязательно выслушивал и направлял человека на обследование и лечение", – рассказывает местная жительница Юлия Дубок.

Тут же в селе жила и мама врача, отец уже давно умер. Женщина только года три-четыре назад перестала держать корову в своем хозяйстве. Уже не могла в свои 92 года за ней ухаживать. А так это была очень хозяйственная семья и детей своих они так же воспитали.

"Сейчас хочется выйти в поле и начать кричать, чтобы как-то выплеснуть горе. Все село плачет и скорбит. Столько людей сегодня звонили и плакали из-за смерти доктора", – говорит Дубок.

У брата Виктора были проблемы с сердцем, ранее он перенес операцию по шунтированию. А когда узнал о смерти мамы, то его состояние резко ухудшилось.