УПЦ МП переименуют: нарушителей предупредили о последствиях

В случае, если Украинская православная церковь Московского патриархата откажется менять свое название, власти могут отменить регистрацию ее устава.

Об этом рассказал в эфире ObozTV вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко, комментируя закон, обязывающий УПЦ МП в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.

"Относительно УПЦ МП – после подписи президента они будут жить в другой юридической реалии, которая будет заключаться в том, что в случае неизменения названия устав УПЦ МП может быть пересмотрен с точки зрения регистрации государственными органами", – подчеркнул вице-премьер.

"Если какая-то религиозная конфессия не будет выполнять нормы закона, то соответствующая государственная институция может отменить регистрацию устава как не отвечающего действующему законодательству – хотя бы в части названия", – пояснил он.

По словам Кириленко, когда закон заработает, надо будет одобрить ряд распорядительных актов, "и в конце концов мы подойдем к вопросу устава".

"УПЦ МП с момента вступления в силу закона не может иметь такое название, поскольку устав предусматривает единство с Русской православной церковью... Церковь эта должна будет переименоваться. Это не означает, что кто-то ее будет выгонять из Лавры или других церковных сооружений, но вещи должны быть названы своими именами", – отметил он.

Крестный ход УПЦ МП church.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря Украина сделала последний шаг к появлению поместной церкви. На объединительном Соборе, который проходил в Софии Киевской, была создана автокефальная Украинская православная церковь под эгидой Вселенского патриархата.

Предстоятелем независимой православной церкви Украины избран епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний. Глава Константинопольского патриархата Варфоломей 6 января вручит ему Томос – документ, подтверждающий автокефалию.

УПЦ МП запретила участвовать в Соборе своему епископату, духовенству, монашеству и мирянам.

Также в УПЦ МП заявили, что требование о переименовании может вызвать эскалацию агрессии против нее.

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