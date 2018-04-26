УПЦ КП жестко ответила на выпад МИД РФ

Кремль и министерство иностранных дел Российской Федерации уже дали указания препятствовать процессу признания Вселенским патриархом автокефалии православной церкви в Украине.

Но эти усилия Кремля "не достигнут своей цели", - заявил "Обозревателю" глава Информационного управления Киевской патриархии, архиепископ Евстратий Зоря.

Комментируя высказывание официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что попытки создания в Украине единой поместной церкви "идут вразрез с интересами украинского народа", а также способны "спровоцировать дальнейшее усугубление раскола в обществе", архиепископ сказал: "Хорошо известно, что российская дипломатия и Московская патриархия тесно сотрудничают еще со сталинских времен".

"Поэтому нет ничего удивительного, когда представительница министерства иностранных дел России комментирует внутренние дела (выделено Евстратием Зорей. – Ред.) украинской церкви", - подчеркнул он.

По оценкам спикера Киевского патриархата, "у нас нет сомнений, что от Кремля и МИД РФ уже пошли указания препятствовать процессу признания Вселенским Патриархом автокефалии церкви в Украине". "Однако, как и все проявления антиукраинской политики Кремля, и эти его усилия не достигнут своей цели", - убежден он.

Напомним, по сообщению РИА Новости, 26 апреля Захарова сделала заявление, посвященное теме предоставления православной церкви в Украине статуса автокефальной. "Очевидно, что попытки реализации подобного сценария вызывают крайне противоречивую реакцию среди духовенства и верующих, идут вразрез непосредственно с интересами украинского народа, а также они способны существенно осложнить и без того весьма напряженную внутриполитическую обстановку и спровоцировать дальнейшее усугубление раскола в обществе", - сказала она.

Как писал "Обозреватель", 22 апреля стало известно о том, что в Константинополе Святой и Священный Синод Вселенского Патриархата приступил к рассмотрению обращения президента Петра Порошенко к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине.