Умерла в очереди к врачу: подробности смерти пенсионерки в Киеве

Женщине, которая скончалась в консультативно-диагностическом центре на ул. Гарматной в Киеве, стало плохо через пять минут после того, как дочь привела ее туда.

Врач не успела оказать помощь, поскольку, когда она подбежала к ней, пенсионерка уже скончалась. Об этом OBOZREVATEL рассказали в лечебном учреждении, где произошло ЧП.

Женщина скончалась в очереди к врачу Информатор

Напомним, украинцев возмутило фото из медицинского заведения Соломенского района Киева. На нем видно, что на диванчике в коридоре возле кабинета врача сидит мертвая женщина, укрытая простынями. Комментаторы сообщали, что тело тут находится давно, вдали сидят пациенты, которые ждут очереди на прием и никак не реагируют на происходящее. Также писали, что на вызовы скорая так и не приехала, и фактически женщина скончалась в очереди к врачу.

По словам заместителя директора консультационно-диагностического центра Ольги Полищук, женщина была 1947 года рождения.

"Ее на прием привела дочка, потому что мама почувствовала слабость. Они пришли, на лифте поднялись на третий этаж, и сели на диван. Буквально через пять минут пациентке стало плохо. Дочка побежала за врачом. Доктора вызвали с приема, и пока она добежала по коридору до женщины, та уже скончалась. Пациенты вызывали скорую, но сообщили, что женщина уже умерла. В таких случаях скорая не приезжает", – поясняет Полищук.

Позже в поликлинику приехала полиция. "До приезда правоохранителей мы не имеем права трогать тело. Потому что это внезапная смерть и полиция должна установить – смерть наступила природным способом или была насильственной. После их отъезда вызвали бригаду, которая увозит тела в морг. Сколько времени прошло, я не знаю", – добавила она.

Что касается людей, которые сидели в очереди, то Полищук отмечает, что им предложили уйти, но они не согласились и ждали своего приема.

Место ЧП Google-карты

В полиции Соломенского района нам подтвердили, что их сотрудники выезжали на место. "Пожилая женщина сидела в очереди к врачу, и ей стало плохо. Пока ее дочка побежала за врачом, она умерла. Ей просто не успели оказать помощь. Что касается отказа скорой приехать, у нас таких данных нет", – сообщила пресс-секретарь Нацполиции Соломенского района Елена Мошко.

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